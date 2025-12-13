Ряд граждан России может рассчитывать на выплаты к Новому году

Ряд граждан России может рассчитывать на выплаты к Новому году ГД: работников с прописанной в документах годовой премией ожидают допвыплаты

Единой федеральной «новогодней» выплаты для всех россиян нет, однако некоторые категории граждан традиционно получают деньги в конце года, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). По его словам, гарантированно на дополнительную сумму могут рассчитывать работники, у которых годовая или новогодняя премия прямо прописана в трудовом договоре, коллективном договоре или положении об оплате труда.

Выплаты и премии к Новому году поступают из трех основных источников: заработная плата и премии по трудовому договору, регулярные пенсии и пособия, а также региональные программы поддержки.

Условия и показатели премии обязаны быть закреплены в документах… В этих текстах должна появиться конкретика: за что платится годовая или новогодняя премия, как рассчитывается ее размер, какие нарушения ведут к уменьшению, — подчеркнул Гаврилов.

Он отметил, что с 1 сентября 2025 года работодатель не может использовать расплывчатые формулировки для премирования. При этом уменьшение дохода за счет сокращения премии не может превышать пятую часть обычного месячного заработка.

Ранее сообщалось, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников выходить на работу в новогодние праздники без их добровольного согласия. Исключения из этого правила строго оговорены в Трудовом кодексе.