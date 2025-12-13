На Украине бытует мнение, что власти страны готовят население к отставке президента Владимира Зеленского и установлению военной диктатуры, сообщила РИА Новости жительница Одессы. Свое мнение она обосновала состоявшимся ранее назначением на пост главы города военного.

Женщина допустила, что подобные шаги властей связаны с попыткой укрепить вертикаль в условиях затяжного конфликта. Одесситка отметила, что Киев целенаправленно готовит население к ужесточению политического режима.

То есть, они готовятся. Власть готовится к продолжению войны и усилению военной диктатуры, — резюмировала женщина.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский может быть отстранен от должности за попытки оттянуть проведение выборов. По его мнению, украинский политик принимает все возможные меры, чтобы отсрочить свой провал, но его усилия окажутся тщетными. Как подчеркнул депутат, недавнее заявление президента США Дональда Трампа о важности проведения выборов на Украине ясно демонстрирует, что именно Зеленского он считает ответственным за неподписание и срыв соглашения. По его мнению, в Штатах украинского президента уже считают обреченным на провал.