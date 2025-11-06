Западные союзники разочаровываются в политике Зеленского Журналист Умеренков: режим Зеленского на Западе воспринимают как диктатуру

На Западе начинают открыто критиковать диктаторские методы власти украинского президента Владимира Зеленского, заявил обозреватель KP.RU Евгений Умеренков. По его мнению, это свидетельствует о растущем разочаровании в Киеве даже среди самых преданных союзников Украины.

Как отметил журналист, западные наблюдатели более не могут игнорировать авторитарные тенденции в действиях киевского руководства. В частности, их внимание привлекли такие проблемы, как принудительная мобилизация граждан, а также политическое давление на оппонентов власти.

Обозреватель указал, что критика в адрес Зеленского усиливается на фоне отсутствия значительных успехов на фронте. Кроме того, напряженную ситуацию внутри страны усугубляют сохраняющиеся энергетические проблемы в преддверии зимнего периода.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что тайная полиция лишила украинцев возможности свергнуть собственного президента. По его мнению, именно поэтому Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.