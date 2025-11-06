Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 11:13

Западные союзники разочаровываются в политике Зеленского

Журналист Умеренков: режим Зеленского на Западе воспринимают как диктатуру

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

На Западе начинают открыто критиковать диктаторские методы власти украинского президента Владимира Зеленского, заявил обозреватель KP.RU Евгений Умеренков. По его мнению, это свидетельствует о растущем разочаровании в Киеве даже среди самых преданных союзников Украины.

Как отметил журналист, западные наблюдатели более не могут игнорировать авторитарные тенденции в действиях киевского руководства. В частности, их внимание привлекли такие проблемы, как принудительная мобилизация граждан, а также политическое давление на оппонентов власти.

Обозреватель указал, что критика в адрес Зеленского усиливается на фоне отсутствия значительных успехов на фронте. Кроме того, напряженную ситуацию внутри страны усугубляют сохраняющиеся энергетические проблемы в преддверии зимнего периода.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что тайная полиция лишила украинцев возможности свергнуть собственного президента. По его мнению, именно поэтому Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.

Украина
Владимир Зеленский
Запад
диктатура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СКР оценил шансы на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
Киев допустил промах при подготовке техники НАТО к зиме
Рязанец незаконно присвоил себе «чернобыльские» выплаты
В Японии женщина отправилась за грибами и погибла из-за медведя
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.