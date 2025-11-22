Больше 300 пассажиров остались без своих чемоданов в Домодедово

Более 300 пассажиров уже несколько часов ждут свой багаж в московском аэропорту Домодедово, поскольку как минимум три рейса прилетели в столицу без чемоданов, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, люди почти четыре часа вынуждены стоять в очереди, чтобы написать заявление.

По данным источника, пассажиры не могут выйти из аэропорта, так как после прохождения таможенного контроля их не пустят обратно. Как рассказали очевидцы, многие уже пропустили свои стыковочные рейсы и понесли финансовые потери.

Отмечается, что проблема затронула три рейса компании Air Arabia, прибывшие в Москву из города Шарджа (ОАЭ). Как объяснили в пресс-службе Домодедово, причина заключается в том, что в пункте вылета не отгрузили около 1,5 тонны вещей.

