22 ноября 2025 в 09:41

Больше 300 пассажиров остались без своих чемоданов в Домодедово

Baza: свыше 300 пассажиров почти четыре часа ждут свой багаж в Домодедово

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Более 300 пассажиров уже несколько часов ждут свой багаж в московском аэропорту Домодедово, поскольку как минимум три рейса прилетели в столицу без чемоданов, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, люди почти четыре часа вынуждены стоять в очереди, чтобы написать заявление.

По данным источника, пассажиры не могут выйти из аэропорта, так как после прохождения таможенного контроля их не пустят обратно. Как рассказали очевидцы, многие уже пропустили свои стыковочные рейсы и понесли финансовые потери.

Отмечается, что проблема затронула три рейса компании Air Arabia, прибывшие в Москву из города Шарджа (ОАЭ). Как объяснили в пресс-службе Домодедово, причина заключается в том, что в пункте вылета не отгрузили около 1,5 тонны вещей.

Ранее сообщалось, что летевший из Сочи российский самолет подал сигнал бедствия перед посадкой в Дубае. Из-за плохих метеоусловий лайнер сделал 12 кругов над Персидским заливом. В итоге воздушное судно смогло благополучно приземлиться.

До этого в Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование в течение года.

Домодедово
аэропорты
рейсы
багаж
