Рейс из Красноярска во Вьетнам задержался почти на 30 часов

Рейс из Красноярска во Вьетнам авиакомпании «ВьетДжет Эйр» вылетел в пункт назначения с задержкой практически на 30 часов, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Всего на борту самолета находятся более 300 пассажиров. В Роспотребнадзоре уже готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который направят пострадавшим, передает РИА Новости.

Самолет во Вьетнам вылетел сегодня в 04:17 (00:17 мск. — NEWS.ru) — задержка рейса составила почти 30 часов. Пострадавшими оказались более 300 пассажиров, — говорится в сообщении.

