02 декабря 2025 в 10:58

Рейс из Красноярска во Вьетнам задержался почти на 30 часов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рейс из Красноярска во Вьетнам авиакомпании «ВьетДжет Эйр» вылетел в пункт назначения с задержкой практически на 30 часов, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Всего на борту самолета находятся более 300 пассажиров. В Роспотребнадзоре уже готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который направят пострадавшим, передает РИА Новости.

Самолет во Вьетнам вылетел сегодня в 04:17 (00:17 мск. — NEWS.ru) — задержка рейса составила почти 30 часов. Пострадавшими оказались более 300 пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее пассажиры задержавшегося «Сапсана» прибыли в Москву на резервном составе. Поезд достиг конечной точки маршрута в 03:55 по московскому времени. Задержка составила 185 минут. По расписанию поезд должен был отправиться из Петербурга в 20:50 и прибыть на Ленинградский вокзал Москвы в 00:50.

До этого не менее 14 поездов задержались на границе Пермского края и Свердловской области. Это связано с возгоранием вагонов-цистерн на перегоне Шамары — Кордон.

