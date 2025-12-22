Новый год-2026
22 декабря 2025 в 16:08

Россиянам рассказали, когда лучше купить квартиру в 2026 году

Финансист Трепольский: наиболее выгодно купить квартиру летом 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2026 году наиболее выгодно купить квартиру летом, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. Он отметил, что рынок недвижимости будет находиться в процессе трансформации.

Наиболее выгодным окном возможностей для покупки я бы назвал лето 2026 года, — сказал Трепольский.

Эксперт пояснил, что условия на рынке смягчатся после жесткой денежно-кредитной политики. При этом в начале 2026 года ставки по ипотеке все еще будут высокими. Трепольский считает, что к лету ключевая ставка снизится еще на несколько процентных пунктов. Он добавил, что более интересные предложения по ипотеке ожидаются в регионах, в то время как в Москве наиболее вероятна стагнация цен.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что правила оформления льготной семейной ипотеки под 6% будут ужесточены с 1 февраля 2026 года. Основное изменение заключается в том, что с указанной даты вводится принцип «одна семья — одна льготная ипотека».

До этого глава рейтингового агентства Марина Чекурова отметила, что цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки. Она добавила, что удешевление стоимости рабочей силы также поспособствует этому.

