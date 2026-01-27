В Москве поездка в такси стала дороже авиабилета в Петербург Поездка на такси в Домодедово оказалась дороже, чем полет из Москвы в Петербург

В Москве резко подорожало такси на фоне снегопада. Поездка на такси с юго-запада Москвы до аэропорта Домодедово сегодня, 27 января, обойдется дороже, чем авиабилет до Петербурга, следует из данных сервиса «Яндекс Go».

Цена проезда от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта Домодедово в дневное время составляет 2346 рублей. Для сравнения, стоимость билета в эконом-классе на авиарейс авиакомпании «Победа» из Москвы в Санкт-Петербург на 29 января текущего года равна 2154 рублям.

Ранее сегодня, 27 января, сообщалось, что 11 авиарейсов в Москву из петербургского аэропорта Пулково были отменены, еще пять рейсов задержались, следует из данных онлайн-табло. Изменения в расписании связаны с ограничениями на прием воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево.

До этого сообщалось, что в условиях сильного снегопада и повышенного спроса цены на услуги такси в столице и Подмосковье существенно увеличились. Так, стоимость одной поездки выросла в 2–3,5 раза. Сервис заказа такси информировал пользователей о превышении количества поступивших заявок над количеством доступных автомобилей.