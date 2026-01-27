Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:07

«Держитесь подальше от США»: экс-глава ФИФА призвал бойкотировать ЧМ-2026

Экс-глава ФИФА Блаттер выступил за бойкот ЧМ-2026

Йозеф Блаттер Йозеф Блаттер Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago-images.de/Global Look Press
Футбольным болельщикам не следует отправляться в США на чемпионат мира, такую рекомендацию у себя в соцсети X дал бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Он заявил, что турнир лучше смотреть дома по телевизору.

Для болельщиков есть только один совет: держитесь подальше от США. Думаю, Марк Пит прав в своей критике предстоящего чемпионата мира, — написал Блаттер.

Именно так он прокомментировал слова Марка Пита, швейцарского юриста и бывшего главы независимого комитета по управлению реформами ФИФА. Он также выступал за бойкот турнира. Пит заявлял, что футбольным болельщикам нужно быть готовыми к жестким требованиям. По его словам, если они не выполнят условия, установленные официальными лицами, их немедленно отправят на первом же рейсе домой.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что европейские политические деятели пытаются различными способами оказать давление на президента США Дональда Трампа для отказа от планов по приобретению Гренландии. Так он отреагировал на идею лидеров ЕС о бойкоте предстоящего чемпионата мира по футболу. Турнир будет проводиться в США, Канаде и Мексике.

