«Болтовня закончится»: политолог о призыве Европы бойкотировать ЧМ в США

Европейские политики ищут разные формы давления на президента США Дональда Трампа, чтобы он отказался от своих намерений захватить Гренландию, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он назвал чушью призыв европейских лидеров бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чушь. Этого не будет. Когда Международному олимпийскому комитету сейчас был задан вопрос, почему против США не применяют таких же методов, как против России, там ответили типичной фразой — «это другое». Сейчас европейцы ищут разные формы натиска на Трампа, чтобы он отказался от своей политики. Впервые США хотели купить Гренландию 150 лет назад. Трамп действует в логике американской политики, а не из-за капризов, — сказал Светов.

Политолог отметил, что чемпионат мира является гигантским бизнесом, куда втянуты большие деньги многих государств и международных организаций. Светов напомнил, что Великобритания пыталась бойкотировать мундиаль в России в 2018 году, но турнир прошел успешно.

Англичане пытались призвать бойкотировать чемпионат мира по футболу в России в 2018 году в обиде на то, что им не достался этот турнир. И что? Чем это закончилось? Ничем. Приехали как миленькие. Катар, против которого было выдвинуто множество всевозможных обвинений. И что в итоге? Чемпионат прошел — ничего не было. Эта болтовня скоро закончится, как только Трамп погрозит пальцем, — добавил Светов.

Ранее журнал Economist сообщил, что европейцы всерьез обсуждают идею бойкота чемпионата мира по футболу на фоне споров из-за Гренландии. Происходящее напоминает бойкот США летней Олимпиады в Москве в 1980 году в ответ на ввод советских войск в Афганистан.