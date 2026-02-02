«Все может быть»: в РФС ответили на вопрос о приглашении России на ЧМ

Прежде, чем говорить о возможности попадания на ЧМ-2026, необходимо добиться полного снятия бана с российского футбола, заявил NEWS.ru член исполкома Российского футбольного союза (РФС) председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович. Он отметил, что было много сообщений о возможном бойкоте мундиаля.

Сегодня все возможно, все может быть. Видите, сколько в прессе было сообщений по поводу того, что некоторые страны решили бойкотировать чемпионат. Но я думаю, сначала нужно добиться снятия бана, а потом уже, наверное могут быть другие вещи, — заявил Гершкович.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал пересмотреть отстранение российских команд. Он заявил, что действующий запрет не достиг своих целей, а лишь породил еще больше разочарования и ненависти.

