«Бьют по голове»: киевские активисты кошмарят репортеров из России в Женеве

Активисты с украинскими флагами ведут себя агрессивно и не дают журналистам из России спокойно работать в Женеве, рассказала корреспондент «Вестей» Анастасия Ефимова. По ее словам, они подходили к съемочной группе, вступали в перепалку и позволяли себе резкие высказывания.

Эти самые активисты, их легко узнать, традиционно они носят на плечах жовто-блакитные флаги, ведут себя, надо сказать, довольно агрессивно. Увидев нас, я уж не знаю, на что они реагируют, на надпись «Россия 24» на куртке или просто на русскую речь, они подошли к нам, заговорили, заявили о том, что русские понимают только когда их бьют по голове, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек собрались в центре Мюнхена на акции протеста против проведения конференции по безопасности и военной помощи Украине. Демонстранты требовали мира и прекращения гонки вооружений, а также раскритиковывали планы размещения американских ракет в Германии. Шествие прошло от площади Карлсплац до ратуши на Мариенплац. По оценке полиции, только в марше участвовало около двух тысяч человек.