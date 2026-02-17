Популярного голливудского актера арестовали за драку в баре TMZ: американский актер Шайа Лабаф арестован за драку у бара в Новом Орлеане

В Новом Орлеане арестовали голливудского актера Шайа Лабафа, передает TMZ. Звезда фильмов подрался у бара, после чего на место вызвали полицию.

Как сообщает источник, артисту предъявлены два обвинения в нанесении побоев. Очевидцы рассказали, что Лабафа сначала вывели из заведения, после чего завязалась драка.

На место происшествия также прибыла скорая помощь. Медики оказали актеру необходимую помощь после потасовки.

