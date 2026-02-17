Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 21:38

Популярного голливудского актера арестовали за драку в баре

TMZ: американский актер Шайа Лабаф арестован за драку у бара в Новом Орлеане

Шайа Лабаф Шайа Лабаф Фото: Boesl/dpa/Global Look Press
В Новом Орлеане арестовали голливудского актера Шайа Лабафа, передает TMZ. Звезда фильмов подрался у бара, после чего на место вызвали полицию.

Как сообщает источник, артисту предъявлены два обвинения в нанесении побоев. Очевидцы рассказали, что Лабафа сначала вывели из заведения, после чего завязалась драка.

На место происшествия также прибыла скорая помощь. Медики оказали актеру необходимую помощь после потасовки.

Ранее Санкт-Петербургский суд оштрафовал двух мастеров маникюра за драку в салоне красоты, сообщила пресс-секретарь судов города Дарья Лебедева. Конфликт между сотрудницами возник из-за спора за единственное педикюрное кресло.

До этого в Петербурге пациент попал в реанимацию после потасовки в приемном покое медучреждения. По предварительным сведениям, мужчину избил нетрезвый 33-летний гражданин. Персоналу учреждения пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы разнять посетителей.

Кроме того, два пассажира авиакомпании Jet2 подрались на борту самолета во время рейса из Турции в Великобританию. По словам очевидцев, сначала пьяный мужчина стал вполголоса оскорблять окружающих и требовать у бортпроводников сигареты.

