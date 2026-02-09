Два пациента превратили приемный покой в ринг Пациент больницы в Петербурге попал в реанимацию после драки в приемном покое

В Санкт-Петербурге пациент попал в реанимацию после потасовки в приемном покое медучреждения, сообщили в пресс-службе Росгвардии. По предварительным сведениям, мужчину избил нетрезвый 33-летний гражданин. Персоналу учреждения пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы разнять посетителей.

Вечером в приемном покое больницы между двумя пациентами произошел конфликт, причины которого устанавливаются. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один из ее участников нанес другому четыре удара кулаком и около 15 ударов ногой в голову, — говорится в публикации.

В пресс-службе ведомства добавили, что у 49-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы и рваные раны лица. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

