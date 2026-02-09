Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 20:06

Два пациента превратили приемный покой в ринг

Пациент больницы в Петербурге попал в реанимацию после драки в приемном покое

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге пациент попал в реанимацию после потасовки в приемном покое медучреждения, сообщили в пресс-службе Росгвардии. По предварительным сведениям, мужчину избил нетрезвый 33-летний гражданин. Персоналу учреждения пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы разнять посетителей.

Вечером в приемном покое больницы между двумя пациентами произошел конфликт, причины которого устанавливаются. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один из ее участников нанес другому четыре удара кулаком и около 15 ударов ногой в голову, — говорится в публикации.

В пресс-службе ведомства добавили, что у 49-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы и рваные раны лица. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что двое украинцев устроили драку с кондуктором и машинистом пассажирского поезда Volmetalbahn в Германии. Потасовка произошла на станции Брюгге, когда кондуктор подошел к ним для проверки билетов. Один из мужчин не смог доказать факт оплаты проезда и начал проявлять агрессию.

драки
Росгвардия
потасовки
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
ЕС закрутит гайки в работу «Башнефти»
Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»
Сваха рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»
Два пациента превратили приемный покой в ринг
«Спартак» сообщил о внезапной смерти экс-хоккеиста
Россиянам рассказали, в каком случае приставы могут изъять питомца
Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за сутки
Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ
Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами
Евросоюз уличили в попытке скрыть скандал с Эпштейном
Полиция заподозрила принца Эндрю в передаче Эпштейну секретных сведений
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.