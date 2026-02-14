Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчины подрались на борту самолета и получили пожизненный запрет на полеты

The Sun: пассажиры подрались в самолете Jet2 из-за расистских высказываний

Самолет авиакомпании Jet2 Самолет авиакомпании Jet2 Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Два пассажира авиакомпании Jet2 подрались на борту самолета во время рейса из Турции в Великобританию, сообщает издание The Sun. По словам очевидцев, сначала пьяный мужчина начал вполголоса оскорблять окружающих и требовать у бортпроводников сигареты.

Получив отказ, пассажир повел себя агрессивно. Он допустил расистское высказывание, за что был избит одним из попутчиков. Пилотам пришлось экстренно посадить лайнер в Брюсселе. Обоих дебоширов передали в руки полиции. Лоукостер также пожизненно запретил им покупать билеты на свои рейсы.

Ранее депутаты от оппозиционной Народно-республиканской партии подрались с членами правящей Партии справедливости и развития в парламенте Турции. Причиной стычки стала присяга нового министра юстиции Акына Гюрлека, которого оппозиция сочла нелегитимным.

До этого Санкт-Петербургский суд оштрафовал двух мастеров маникюра за драку в салоне красоты. Конфликт между сотрудницами возник из-за спора за единственное педикюрное кресло. Одна из мастериц толкнула коллегу и ударила ее ногами. В ответ оппонентка также применила силу.

