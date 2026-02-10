Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 17:50

Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде

Суд Петербурга оштрафовал двух мастеров маникюра за драку в салоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Санкт-Петербургский суд оштрафовал двух мастеров маникюра за драку в салоне красоты, сообщила пресс-секретарь судов города Дарья Лебедева. Конфликт между сотрудницами возник из-за спора за единственное педикюрное кресло.

По данным суда, одна из мастериц, Надежда, толкнула коллегу Карину и ударила ее ногами. В ответ женщина также применила силу, в результате чего между ними завязалась драка.

После конфликта Карине поставили диагноз: ушибы, ссадины и кровоподтеки. У Надежды зафиксировали только жалобы на боль без серьезных повреждений.

Как выяснилось, Надежда оставила свои инструменты у педикюрного кресла и не убрала их, хотя в это время к нему был записан клиент Карины. Суд назначил Надежде штраф в размере 15 тыс. рублей, а Карине — 5 тыс. рублей. Обе мастерицы были привлечены к административной ответственности.

Ранее в Петербурге пациент попал в реанимацию после потасовки в приемном покое медучреждения. По предварительным сведениям, мужчину избил нетрезвый 33-летний гражданин. Персоналу учреждения пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы разнять посетителей.

