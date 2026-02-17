Виновники геноцида вспомнили о «репарациях»: Польша хочет судиться с РФ

Власти Польши решили взыскать с России компенсацию за «вторжение СССР» в восточные области республики в 1939 году. Польский премьер Дональд Туск намерен создать специальную комиссию, которая подсчитает «ущерб», якобы нанесенный стране. Кандидат исторических наук Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru подробно рассказал, как советская операция на самом деле оказалась спасением для польского народа и почему у Москвы куда больше прав требовать репарации от Варшавы.

Что Польша требует от России

Дональд Туск объявил о создании исторической комиссии для подсчета суммы репараций, которые Варшава намерена потребовать от России за «советское вторжение». Речь идет о событиях с 17 сентября по 5 октября 1939 года, которые в отечественной историографии известны как «Освободительный поход РККА», а в западной подаются как «четвертый раздел Польши».

Операция началась через 16 дней после вторжения нацистской Германии на польскую территорию. По ее итогам восточные области страны стали частью советских Украины и Белоруссии: польские историки уверены, что «раздел» был прописан в секретной части пакта Молотова-Риббентропа. Если ограничиться только их точкой зрения, то Советский Союз в этой истории выступает безусловным «агрессором». Но, как говорится, не все так однозначно.

Бойцы на одной из улиц Кракова во время освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков Фото: РИА Новости

Как «раздел Польши» помог СССР

После установления советской власти отношения Москвы и Варшавы были максимально напряженными. Йозеф Пилсудский, сформировавший новое польское правительство в 1918 году, придерживался жестких националистических и антисемитских взглядов, которые крепли и расширялись даже после его ухода. Поэтому, когда власть в Германии перешла к нацистам, власти СССР всерьез обеспокоил возможный альянс двух государств со столь близкой идеологией.

Опасения эти подпитывались откровенно враждебными действиями Варшавы. Именно поляки, а не немцы первыми вспомнили о планах по переселению всех евреев на Мадагаскар и созданию там «супер-гетто». А в 1934 году Польша заключила с Германией «Декларацию о неприменении силы», известную также как акт Пилсудского-Гитлера, что еще больше насторожило советское руководство.

К концу десятилетия Иосиф Сталин уже не исключал возможности нападения европейских сил на СССР. Вопрос заключался лишь в том, кто именно атакует Советы: Франция с Британией или Германия с союзниками? Эти подозрения вождя укрепил подписанный, но не ратифицированный «Пакт четырех» между итальянцами, немцами, французами и британцами.

Подписание пакта Молотова-Риббентропа в Кремле, 23 августа 1939 года Фото: Russian Look/Global Look Press

СССР начал действовать на упреждение, сдвигая свои границы на запад. Отсюда и советско-финская война 1939–1940 годов, и пакт Молотова-Риббентропа, и вход в восточные регионы Польши. История не знает условных наклонений, но вполне вероятно, что если бы не действия Советского Союза, то Германия в своих территориальных претензиях в 1939 году зашла бы намного дальше.

Главное в этой истории — СССР заключил соглашение с Германией, последним из ключевых игроков той эпохи. К тому моменту все уже с договорились с Третьим рейхом, а многие договорились именно «против» Советского Союза.

СССР их спасал, они его — резали

Уже в послевоенное время именно СССР сыграл одну из ключевых ролей в процессе восстановления Польши. С 1944 по 1960 годы только методом прямого финансирования советское руководство выделило Польской Республике около $600 млрд. По всей стране было отстроено 10 тыс. км железнодорожных путей и 20 км мостов. Советские инженеры провели земляные работы на площади 465 тыс. кубометров. СССР взял на себя и половину финансового бремени восстановления Варшавы, параллельно направив в освобожденный город 60 тыс. т хлеба, 100 т сахара и 50 т сухофруктов. А самое главное — советская власть «простила» полякам то, что творили представители их вооруженных формирований на освобожденных от немцев территориях в 1944–1945 годах.

Еще после раздела Польши в 1939-м ее правительство получило политическое убежище в Лондоне. Британия помогла ему сформировать лояльные вооруженные подразделения в виде Армии Крайовой. Ее бойцы, оказавшиеся в последние годы войны на территориях нынешних Украины, Белоруссии и Литвы, организовали то, что сегодня определяется российским законодательством как геноцид советского народа.

Мирные жители встречают советских солдат и бойцов Армии Крайова на улице в Варшаве, 1944 год Фото: РИА Новости

В 2022 году ФСБ РФ рассекретила данные о более 70 терактах и убийствах советских граждан, солдат и офицеров РККА. Все они были организованы Армией Крайовой ради «отделения от СССР» Западной Украины и Западной Белоруссии.

В 2024 году было опубликовано письмо советского инженера Николая Демьянчика о том, как члены польского отряда «Народная стража» уничтожили 200 жителей села Скопов неподалеку от Перемышля.

«…В тот же вечер приехал в наш дом отряд польских солдат-милиционеров и штатских (около 30 человек) и зверски убили всех моих родных, подвергнув их предварительным истязаниям и мучениям. Мой отец, 81-летний больной старик, был посажен в кровать, где убит ножом, причем ему выкололи глаза. У сестры Мирославы вместо головы осталась сплошная кровавая маска. Все члены моей семьи в подлинном смысле слова плавали в собственной крови», — писал Демьянчик.

Что получит Польша от России

Поляки время от времени требуют репарации не только от России. В 2022 году Варшава безуспешно пыталась получить компенсацию от Германии в размере 6,2 трлн злотых (133,5 трлн рублей). В январе 2026-го этот вопрос снова поднял нынешний президент страны Кароль Навроцкий, однако и на этот раз претензии польского руководства были проигнорированы.

Кароль Навроцкий Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Кажется, Польше хочется денег и «исторической справедливости» — в том виде, как ее понимают местные политики-русофобы. Потому, видимо, руководство республики в очередной раз и вспомнило о «советском угнетении».

Премьер Туск заявляет, что изучение архивов, которые пролили бы свет на «преступления» советской армии, может быть очень сложным. Однако польский политик кривит душой. Огромное количество документов о настоящих зверствах и их жертвах уже лежит в открытом доступе. Главное, чтобы поляки в своих изысканиях не вышли на самих себя.

