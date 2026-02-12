Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 23:42

«Нужно добиваться»: Мединский призвал признать геноцид советского народа

Мединский: международное сообщество должно признать геноцид народа СССР

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Международное сообщество должно признать геноцид советского народа в годы Второй мировой войны, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. По его словам, это должно сопровождаться компенсациями и ответственностью со стороны стран нацистской коалиции.

Мединский подчеркнул, что добиваться справедливости необходимо особенно сейчас, на фоне попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Он напомнил о последовательной ревизии истории, в ходе которой Советский Союз пытаются представить то попустительствовавшим агрессии, то виновным в развязывании войны. С призывом политик выступил на церемонии награждения победителей конкурса на разработку концепции музея в память о мирных жителях — жертвах нацистского геноцида в Ленинградской области.

Мы сегодня должны добиваться, чтобы на международном уровне справедливость восторжествовала, чтобы все то, что творилось на нашей земле нацистами, было признано геноцидом […]. Признание геноцида на международном уровне безусловно сделает дальнейшие попытки открывать все новые и новые «логические окна» невозможным, — считает глава РВИО.

Мемориальный комплекс в память о мирных жителях — жертвах нацистского геноцида создадут в Гатчинском районе Ленинградской области. Победителем архитектурного конкурса стало бюро «Роса». Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что строительство займет три года, в комплексе разместят постоянную экспозицию, мультимедийные залы и конференц-площадки. Музей получит федеральный статус.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на международном уровне будет настаивать на признании преступлений нацистской Германии геноцидом советского народа. Он подчеркнул, что защита исторической правды и борьба с пересмотром итогов Второй мировой войны остаются приоритетными задачами ведомства.

геноцид
СССР
признания
Владимир Мединский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Канады по хоккею начала ОИ с яркой победы
Мужчинам на заметку: все, что нужно знать о цинке. Ликбез от врача
«Нужна десатанизация»: Киев жестоко карает украинцев за связи с Россией
Трамп может выйти из переговоров по Украине
Нетаньяху допустил «хорошую сделку» с Ираном при одном условии
«Нужно добиваться»: Мединский призвал признать геноцид советского народа
Кровавые кошки-мышки: замначальника ГАИ Томска годами помогал зятю-маньяку
США уличили в тайной технологической поддержке протестующих в Иране
Самолеты «пропали» над двумя российскими городами
Синоптики спрогнозировали, когда закончится снегопад в Москве
Украинское мясо с сальмонеллой нашли в европейских супермаркетах
Аренда в 2026-м: кто поднял цены на квартиры и где выгоднее снимать сейчас
Итальянская конькобежка забрала еще одно золото на ОИ
Бундесвер сообщил о нехватке добровольцев для миссии в Литве
Вторичный автолюкс в РФ установил новый рекорд
«Я приняла решение»: глава Сердобска ушла в отставку из-за скандала
Воровка, изменщик, русофобы: кто еще приехал на Олимпиаду-2026
Полиция Франции раскрыла, как обогащались сотрудники Лувра
Дуров назвал условие создания успешного мессенджера
Россия могла предложить США возвращение к долларовым операциям
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.