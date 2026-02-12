«Нужно добиваться»: Мединский призвал признать геноцид советского народа

Международное сообщество должно признать геноцид советского народа в годы Второй мировой войны, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. По его словам, это должно сопровождаться компенсациями и ответственностью со стороны стран нацистской коалиции.

Мединский подчеркнул, что добиваться справедливости необходимо особенно сейчас, на фоне попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Он напомнил о последовательной ревизии истории, в ходе которой Советский Союз пытаются представить то попустительствовавшим агрессии, то виновным в развязывании войны. С призывом политик выступил на церемонии награждения победителей конкурса на разработку концепции музея в память о мирных жителях — жертвах нацистского геноцида в Ленинградской области.

Мы сегодня должны добиваться, чтобы на международном уровне справедливость восторжествовала, чтобы все то, что творилось на нашей земле нацистами, было признано геноцидом […]. Признание геноцида на международном уровне безусловно сделает дальнейшие попытки открывать все новые и новые «логические окна» невозможным, — считает глава РВИО.

Мемориальный комплекс в память о мирных жителях — жертвах нацистского геноцида создадут в Гатчинском районе Ленинградской области. Победителем архитектурного конкурса стало бюро «Роса». Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что строительство займет три года, в комплексе разместят постоянную экспозицию, мультимедийные залы и конференц-площадки. Музей получит федеральный статус.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на международном уровне будет настаивать на признании преступлений нацистской Германии геноцидом советского народа. Он подчеркнул, что защита исторической правды и борьба с пересмотром итогов Второй мировой войны остаются приоритетными задачами ведомства.