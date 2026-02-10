МИД РФ будет добиваться признания преступлений нацистов в СССР геноцидом Лавров: Россия будет добиваться признания геноцида советского народа в годы ВОВ

Россия на международном уровне будет настаивать на признании преступлений нацистской Германии геноцидом советского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая на торжественном собрании в честь Дня дипломатического работника, он подчеркнул, что защита исторической правды и борьба с пересмотром итогов Второй мировой войны остаются приоритетными задачами ведомства, передает пресс-служба МИД.

Министр отметил необходимость закрепить в мировой памяти решающий вклад СССР в разгром нацизма и милитаризма, а также добиться юридической оценки зверств захватчиков против граждан всех национальностей. Особое внимание он уделил новой памятной дате — 19 апреля, когда Россия впервые официально почтит память жертв этого геноцида.

Будем добиваться, чтобы преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан Советского Союза всех национальностей были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа, — резюмировал глава министерства.

Лавров также констатировал, что Россия обязательно вернет исконно русские земли в «родную гавань». По его словам, процесс будет завершен в соответствии с чаяниями всех русских людей на Украине.