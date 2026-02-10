Россия обязательно вернет исконно русские земли в «родную гавань», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. По его словам, процесс будет завершен в соответствии с чаяниями всех русских людей на Украине, передает пресс-служба МИД.

[На Украине] после переворота 2014 года были растоптаны законные права русских и всех связавших себя с Россией людей. Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей, — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что Москва будет добиваться безусловного учета своих интересов при согласовании общеприемлемых договоренностей с партнерами об урегулировании. По его словам, РФ не видит альтернативы добрососедству со всеми соседями, даже если сейчас есть проблемы в отношениях.

Российский министр также отмечал, что Белый дом готов содействовать разрешению украинского кризиса путем устранения первопричин конфликта, в том числе отказа Киеву во вступлении в НАТО. По его словам, американцы понимают необходимость решения территориального вопроса на основе нынешних реалий.