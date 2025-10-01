Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 10:35

Захарова высказалась о «беседах» Навроцкого с духом Пилсудского

Захарова: Навроцкому стоило сообщить о «беседах» с духом Пилсудского до выборов

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Volha Shukaila/Global Look Press

Президенту Польши Каролю Навроцкому стоило еще до выборов рассказать о своих регулярных «беседах» с духом бывшего главы республики Юзефа Пилсудского, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По мнению дипломата, «общение» главы государства с призраками ни в одной из парадигм нельзя назвать нормальным.

Президент Польши выставил свою кандидатуру. В рамках характеристики самого себя и отстаивания своих взглядов нужно было сказать еще и об этом, наверное, — о том, что он «разговаривает» с Пилсудским, — отметила она.

Ранее Навроцкий признался, что регулярно консультируется с духом Пилсудского, который был известен своими антисоветскими и русофобскими взглядами. Однако лидер не уточнил, каким образом он общается с политиком, умершим в 1935 году.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил, что «беседы» президента Польши с духами свидетельствуют о его психическом нездоровье. По его словам, участие подобных лиц в управлении государством представляет собой крайне серьезную угрозу.

Мария Захарова
Кароль Навроцкий
Польша
общение
духи
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил запрет на самокаты в ряде регионов России
В некоторых районах ДНР вернули комендантский час
Собянин объяснил, почему благодарен недовольству 60% москвичей
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.