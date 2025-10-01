Захарова высказалась о «беседах» Навроцкого с духом Пилсудского Захарова: Навроцкому стоило сообщить о «беседах» с духом Пилсудского до выборов

Президенту Польши Каролю Навроцкому стоило еще до выборов рассказать о своих регулярных «беседах» с духом бывшего главы республики Юзефа Пилсудского, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По мнению дипломата, «общение» главы государства с призраками ни в одной из парадигм нельзя назвать нормальным.

Президент Польши выставил свою кандидатуру. В рамках характеристики самого себя и отстаивания своих взглядов нужно было сказать еще и об этом, наверное, — о том, что он «разговаривает» с Пилсудским, — отметила она.

Ранее Навроцкий признался, что регулярно консультируется с духом Пилсудского, который был известен своими антисоветскими и русофобскими взглядами. Однако лидер не уточнил, каким образом он общается с политиком, умершим в 1935 году.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил, что «беседы» президента Польши с духами свидетельствуют о его психическом нездоровье. По его словам, участие подобных лиц в управлении государством представляет собой крайне серьезную угрозу.