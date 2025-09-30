Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником

Президент Польши Кароль Навроцкий в беседе с Zet признал, что почти каждый день советуется с духом маршала Юзефа Пилсудского, известного русофобской и антисоветской позицией. Он не стал уточнять, как общается с призраком умершего в 1935-м году госдеятеля.

Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация. Часто говорим о парламенте, — уточнил глава государства.

По словам президента, Пилсудский со своими взглядами пригодился бы и современной Польше. Известно, что до избрания в качестве главы государства Навроцкий занимал пост руководителя Института национальной памяти. На этой должности он призывал снести памятники советским солдатам, освободившим страну.

Ранее польского лидера заподозрили в употреблении снюса во время сессии из-за видео с заседания. В объективы журналистов, ведущих трансляцию из зала, попал момент, когда помощник Навроцкого передает ему коробочку. Президент достает из нее что-то похожее на маленький пакетик, после чего кладет его себе в рот. За это его раскритиковали в прессе и собственные сограждане.