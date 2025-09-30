Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 18:04

«Над больными не смеются»: депутат о болтающем с духом президенте Польши

Депутат Чепа назвал болтающего с духом президента Польши больным человеком

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беседы президента Польши Кароля Навроцкого с духами свидетельствуют о его психическом нездоровье, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, участие подобных лиц в управлении государством представляет собой крайне серьезную угрозу.

На самом деле над вот такими вещами нельзя смеяться. Вообще над больными не смеются. Но когда эти больные занимаются управлением страной, это становится очень-очень опасно. И, к сожалению, вот таких людей с отклонениями становится все больше и больше в политике. Вот это чрезвычайно опасно и обидно, — подчеркнул Чепа.

Ранее Навроцкий признался, что регулярно консультируется с духом маршала Юзефа Пилсудского, который был известен своими антисоветскими и русофобскими взглядами. Однако польский лидер не уточнил, каким образом он общается с призраком политика, умершего в 1935 году.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Навроцкому, возможно, стоит ожидать «визита» Ивана Сусанина в виде духа. Так она прокомментировала слова польского лидера о том, что он регулярно беседует с духом Пилсудского, правившего республикой в 1918–1922 годах.

