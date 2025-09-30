Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:52

Захарова высмеяла общающегося с духами президента Польши

Захарова напомнила общающемуся с духами Навроцкому о Сусанине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Президенту Польши Каролю Навроцкому, возможно, стоит ожидать «визита» Ивана Сусанина в виде духа, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС. Так она прокомментировала слова польского лидера о том, что он регулярно беседует с духом маршала Юзефа Пилсудского, правившего республикой в 1918–1922 годах.

Тот самый президент Польши, который в зале ГА ООН неделю назад закидывался препаратами на глазах всего мира? Не за горами приход Сусанина, — сказала Захарова.

Ранее Навроцкий в беседе с Zet признал, что советуется с духом Пилсудского, известного русофобской и антисоветской позицией, почти каждый день. При этом он не стал уточнять, как общается с призраком умершего в 1935 году госдеятеля.

До этого польского лидера заподозрили в употреблении снюса во время сессии из-за видео с заседания. В объективы журналистов, ведущих трансляцию из зала, попал момент, когда помощник Навроцкого передает ему коробочку. Президент достает из нее что-то похожее на маленький пакетик, после чего кладет его себе в рот. За это его раскритиковали в прессе и собственные сограждане.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Польша
Россия
Кароль Навроцкий
Мария Захарова
