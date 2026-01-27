У экс-ректора ПсковГУ нашли более 800 драгоценных камней

Следствие обнаружило сотни драгоценных камней в украшениях у бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела о хищениях, по которому она находится под домашним арестом. Отмечается, что их общее количество превышает 800.

Всего было исследовано 47 ювелирных изделий из золота и серебра. Согласно заключению, в них нашли множество вставок, среди которых были как драгоценные, так и полудрагоценные камни. Среди находок оказались 636 бриллиантов, 202 сапфира и один рубин. Общий вес бриллиантов составил более пяти карат, сапфиров — около 1,6 карата.

Кроме украшений, эксперты оценили и другое имущество Ильиной. Ювелирные изделия стоят более 1,1 млн рублей, верхняя одежда — почти 500 тыс. рублей, а сумки — свыше 300 тыс. рублей.

Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Ильиной, обвиняемой в хищении средств и превышении должностных полномочий, во вторник, 27 января. Защита ходатайствовала о закрытом процессе, однако прокуратура это предложение не поддержала. В заседании участвуют сотрудники университета в качестве свидетелей.