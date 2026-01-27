Начался суд по делу экс-ректора ПсковГУ

Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, обвиняемой в хищении средств и превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов области. Подозреваемая находится под домашним арестом.

Ильиной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), а также по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы ее полномочий <...>), — говорится в сообщении.

Защита ходатайствовала о закрытом процессе, однако прокуратура это предложение не поддержала. В заседании участвуют сотрудники университета в качестве свидетелей.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали ректора частного вуза и двоих его соучастников, которых обвинили в незаконной легализации 501 мигранта. Ректор и его подельники оформляли учебные визы и статус студентов без фактического обучения и миграционного учета. На этой схеме они заработали более 40 млн рублей. Все выданные визы аннулировали, а дело передали в суд.