Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:50

Начался суд по делу экс-ректора ПсковГУ

В Пскове началось рассмотрение дела экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, обвиняемой в хищении средств и превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов области. Подозреваемая находится под домашним арестом.

Ильиной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), а также по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы ее полномочий <...>), — говорится в сообщении.

Защита ходатайствовала о закрытом процессе, однако прокуратура это предложение не поддержала. В заседании участвуют сотрудники университета в качестве свидетелей.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали ректора частного вуза и двоих его соучастников, которых обвинили в незаконной легализации 501 мигранта. Ректор и его подельники оформляли учебные визы и статус студентов без фактического обучения и миграционного учета. На этой схеме они заработали более 40 млн рублей. Все выданные визы аннулировали, а дело передали в суд.

коррупция
суды
приговоры
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой устроил тусовку после жалоб
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Киевлян готовят к сельским туалетам из-за проблем с канализацией
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.