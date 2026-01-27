Стало известно, кто может помочь российской армии в освобождении Харькова Полковник Баранец не исключил вооруженного восстания жителей Харькова против ВСУ

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец не исключил, что в ходе освобождения российскими войсками Харькова возможно вооруженное восстание местных жителей против украинской армии. В беседе с NEWS.ru он отметил, что гражданское население может синхронно действовать вместе с подразделениями Вооруженных сил РФ.

Огромное количество жителей Харькова ждут российскую армию, не скрывают этого и даже заявляют об этом украинским журналистам. Понимая лояльность части города к РФ, политическое руководство Украины и командование решили накачать туда огромное количество населения с западной части страны. За эти месяцы и даже годы харьковчане давали нам разведданные, наводили БПЛА на цели, в том числе и на эти территориальные центры комплектования, причем сами жители города нередко поджигали их. Не исключено, что может быть и вооруженное восстание против ВСУ, и гражданское население синхронно с наступлением нашей армии будет готовиться к выдворению украинских бойцов, — сказал Баранец.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Украины усиливают защитные укрепления вокруг Харькова. Инженерные подразделения устанавливают противодроновые сети над ключевыми дорогами вблизи областного центра.