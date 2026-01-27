«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова

Проведение штурмовых операций в Харькове может привести к большим человеческим потерям, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, Вооруженным силам РФ следует действовать постепенно, проникая через уязвимые места в обороне города.

Совершенно очевидно, что после взятия под контроль Купянска, очень укрепленного населенного пункта, ВС РФ будут продолжать приближение к Харькову. Уже поступают сведения, что [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) и [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru) приказали командованию готовить оборонительные позиции вокруг города. Самый важный вопрос, на который пока нет ответа, будем ли мы освобождать Харьков? Город гигантский, мощнейшим образом укрепленный. Туда стянут все украинские группировки, и, безусловно, если мы попытаемся идти в лоб, то понесем очень большие людские потери, чего не хотелось бы, — поделился Баранец.

Он предположил, что российская армия будет использовать уже проверенную тактику освобождения крупных городов. По мнению Баранца, в ближайшие два месяца ВС РФ могут перерезать все логистические пути, которые ВСУ использует для снабжения харьковского гарнизона вооружением, техникой, водой, медикаментами, продовольствием и другими ресурсами.

ВС РФ серьезно покалечили харьковскую оборону. Теперь самая важная задача — подготовить мирное население. Вопрос в том, будем ли мы освобождать город военными инструментами. Я думаю, что это на какой-то фазе будет невозможно. Я повторю схему: обрубание логистических центров, затем поиск наиболее слабых мест в обороне, просачивание сначала мелкими десантно-штурмовыми группами и потихонечку проникновение в сам город, разрубание его на секторы и потом освобождение, — резюмировал Баранец.

Ранее появилась информация, что вооруженные силы Украины усиливают защитные укрепления вокруг Харькова. Инженерные подразделения устанавливают противодроновые сети над ключевыми дорогами вблизи областного центра.