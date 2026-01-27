Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 15:58

«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова

Полковник Баранец: штурм Харькова обернется большими людскими потерями

Читайте нас в Дзен

Проведение штурмовых операций в Харькове может привести к большим человеческим потерям, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, Вооруженным силам РФ следует действовать постепенно, проникая через уязвимые места в обороне города.

Совершенно очевидно, что после взятия под контроль Купянска, очень укрепленного населенного пункта, ВС РФ будут продолжать приближение к Харькову. Уже поступают сведения, что [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) и [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru) приказали командованию готовить оборонительные позиции вокруг города. Самый важный вопрос, на который пока нет ответа, будем ли мы освобождать Харьков? Город гигантский, мощнейшим образом укрепленный. Туда стянут все украинские группировки, и, безусловно, если мы попытаемся идти в лоб, то понесем очень большие людские потери, чего не хотелось бы, — поделился Баранец.

Он предположил, что российская армия будет использовать уже проверенную тактику освобождения крупных городов. По мнению Баранца, в ближайшие два месяца ВС РФ могут перерезать все логистические пути, которые ВСУ использует для снабжения харьковского гарнизона вооружением, техникой, водой, медикаментами, продовольствием и другими ресурсами.

ВС РФ серьезно покалечили харьковскую оборону. Теперь самая важная задача — подготовить мирное население. Вопрос в том, будем ли мы освобождать город военными инструментами. Я думаю, что это на какой-то фазе будет невозможно. Я повторю схему: обрубание логистических центров, затем поиск наиболее слабых мест в обороне, просачивание сначала мелкими десантно-штурмовыми группами и потихонечку проникновение в сам город, разрубание его на секторы и потом освобождение, — резюмировал Баранец.

Ранее появилась информация, что вооруженные силы Украины усиливают защитные укрепления вокруг Харькова. Инженерные подразделения устанавливают противодроновые сети над ключевыми дорогами вблизи областного центра.

ВСУ
ВС РФ
Харьков
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
В Госдуме назвали новые меры по предотвращению закрытия малых предприятий
В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров
Сильный снегопад спровоцировал массовую аварию под Нижним Новгородом
В Госдуме предложили открыть пункт пропуска с Украиной
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.