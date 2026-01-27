Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:54

Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров

Минстрой обязал россиян согласовывать установку кондиционеров с соседями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне смогут устанавливать наружный блок кондиционера только после согласования с соседями на общем собрании собственников квартир (ОСС), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Минстрой России. Новое правило касается крепления блоков к несущим стенам, балконным плитам и оконным отливам многоквартирных домов.

Оконные проемы и балконы не входят в состав общедомового имущества, тогда как к нему относятся несущие стены, балконные и иные плиты, наружные откосы и оконные отливы, отметили в Минстрое. Именно на них крепятся наружные блоки кондиционеров.

Установка наружного блока системы кондиционирования в оконном проеме с использованием механизмов крепления к несущей стене, наружным откосам или оконным отливам <…> возможна исключительно при наличии соответствующего решения ОСС, — отметил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов.

Ранее эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев заявил, что соседи имеют право потребовать демонтировать наружный блок кондиционера в том случае, если нет разрешения на установку от двух третей собственников всего многоквартирного дома. Он подчеркнул, что такое требование можно предъявить в любой ситуации, даже если одному из соседей просто не нравится внешний вид.

