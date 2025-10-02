Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 12:48

Россиянам рассказали, можно ли заставить соседа демонтировать кондиционер

Эксперт по ЖКХ Сергеев: соседи вправе потребовать демонтировать кондиционер

Соседи имеют право потребовать демонтировать наружный блок кондиционера в том случае, если нет разрешения на установку от двух третей собственников всего многоквартирного дома, заявил эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев. В разговоре с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что такое требование можно предъявить в любой ситуации, даже если одному из соседей просто не нравится внешний вид.

Теоретически вы можете в своем доме заставить любого человека демонтировать наружный блок, даже если с него ничего не капает, просто потому, что вам это не нравится, — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что в современных новостройках есть специальные ниши для размещения наружных блоков. Сергеев уточнил, что в старых домах тем временем жильцам приходится устанавливать кондиционеры на фасад здания.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее заявил, что Роспотребнадзор окажет содействие в решении проблемы с магазином у дома, который создает неудобства. По его словам, в противном случае добиться закрытия торговой точки можно через суд.

