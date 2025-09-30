Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер

Юрист Старченко: установку кондиционера надо согласовать с УК и соседями

Установка кондиционера в многоквартирном доме может обернуться судебным иском и требованием демонтировать оборудование, пишет aif.ru. Чтобы создать дома комфорт и избежать проблем с законом, важно соблюдать несколько ключевых правил, заявила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александра Старченко.

По ее словам, фасад здания является общедомовым имуществом, поэтому самовольный монтаж наружного блока незаконен. Первым шагом должно стать обращение в управляющую компанию (УК) или ТСЖ для согласования. Там нужно запросить технические условия, которые определят допустимое место установки, чтобы не нарушать архитектурный облик и безопасность.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский добавил, что существуют и региональные правила. В частности, в столице особое внимание стоит уделить отводу конденсата.

Если кондиционер соседа капает на подоконник или откос вашего окна, вы имеете право обратиться в управляющую организацию вашего дома, — пояснил он.

Даже при согласовании с УК, установка на фасаде здания-памятника может быть оспорена в суде, подчеркнул юрист Юрий Капштык. Наиболее защищены в этом отношении жители новостроек, где часто предусмотрены специальные короба для кондиционеров.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что для защиты от доксинга рекомендуется использовать уникальные и сложные пароли, а также применять специальное программное обеспечение для их хранения. По его словам, не менее важно регулярно проверять параметры конфиденциальности в социальных сетях, избавляясь от старых учетных записей.

