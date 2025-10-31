В Москве взорвался автомобиль такси В Москве автомобиль такси взорвался после попытки водителя почистить кондиционер

Автомобиль такси взорвался в Москве на улице Немчинова, сообщает Telegram-канал «Моя Москва». Инцидент случился ночью, когда жители ближайших домов у парка «Дубки» услышали громкий хлопок и почувствовали сильную ударную волну. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, причиной взрыва стала попытка водителя почистить кондиционер в салоне. Мужчина распылил аэрозольные баллончики, включил рециркуляцию воздуха и вышел прогуляться в парке. Пока он отсутствовал, транспортное средство взорвалось.

Опубликованные кадры с места показывают серьезные повреждения легкового автомобиля: взрывной волной вывернуло двери и разбило лобовое стекло. Крыша машины была оторвана и упала на заднее стекло припаркованного рядом автомобиля.

