31 октября 2025 в 10:46

В Москве взорвался автомобиль такси

В Москве автомобиль такси взорвался после попытки водителя почистить кондиционер

Такси Такси Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль такси взорвался в Москве на улице Немчинова, сообщает Telegram-канал «Моя Москва». Инцидент случился ночью, когда жители ближайших домов у парка «Дубки» услышали громкий хлопок и почувствовали сильную ударную волну. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, причиной взрыва стала попытка водителя почистить кондиционер в салоне. Мужчина распылил аэрозольные баллончики, включил рециркуляцию воздуха и вышел прогуляться в парке. Пока он отсутствовал, транспортное средство взорвалось.

Опубликованные кадры с места показывают серьезные повреждения легкового автомобиля: взрывной волной вывернуло двери и разбило лобовое стекло. Крыша машины была оторвана и упала на заднее стекло припаркованного рядом автомобиля.

Ранее взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Сочи снес несущую стену на пятом этаже и выбил окна в трех квартирах. Инцидент случился в доме на улице Тимирязева. В результате ЧП пострадали несколько человек, повреждения получили припаркованные во дворе машины и несколько построек.

