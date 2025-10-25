Взрыв прогремел в одной из жилых многоэтажек на юге России

В жилом семиэтажном доме в Сочи прогремел мощный взрыв, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, пострадали несколько человек. Официальной информации об инциденте пока нет.

Сообщается, что на пятом этаже здания, расположенного на улице Тимирязева, взрывной волной вырвало кусок стены. Взрыв был зафиксирован около 01:15 ночи, и громкий звук слышали во всем центральном районе Сочи.

SHOT утверждает, что в доме как минимум в трех квартирах на пятом этаже выбило стекла. Очевидцы сообщили о повреждениях припаркованных во дворе машин и соседних построек. По данным канала, к месту инцидента направляются спасатели. Причины взрыва неизвестны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об атаке БПЛА на жилой дом в Красногорске утром в пятницу, 24 октября. Глава региона уточнил, что дрон влетел в квартиру на 14-м этаже здания.

Позднее в Сети появилось видео с последствиями взрыва беспилотника. Ударной волной повредило стекла по меньшей мере в пяти квартирах, а часть стены выбило наружу. Как сообщил источник в экстренных службах, пожара в ЖК «Изумрудные холмы», куда попал дрон, не произошло.