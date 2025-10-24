Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:22

Дрон ВСУ влетел в квартиру многоэтажки в Красногорске: страшные кадры

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Утром 24 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске украинский БПЛА атаковал жилой дом на бульваре Космонавтов. По его информации, пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего.

По словам главы региона, дрон влетел в квартиру на 14-м этаже. Воробьев отметил, что троих взрослых увезли в Красногорскую городскую больницу № 1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, а ребенка — в Центр им. Рошаля с вывихом колена и легкими травмами голени. Губернатор подчеркнул, что семьям пострадавших окажут всю необходимую поддержку.

Позднее в Сети появилось видео с последствиями взрыва беспилотника. По данным Telegram-каналов, ударной волной повредило стекла по меньшей мере в пяти квартирах, а часть стены выбило наружу. Как сообщил источник в экстренных службах, пожара в ЖК «Изумрудные холмы», куда попал дрон, не произошло.

Все пятеро пострадавших находятся в сознании, рассказал глава городского округа Дмитрий Волков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мать с ребенком пострадали сильнее всего, рассказала NEWS.ru очевидица событий. По ее словам, налет произошел в 04:07. Она отметила, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

NEWS.ru собрал страшные кадры атаки БПЛА ВСУ на многоэтажку в Красногорске.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Иван Петров/ТАСС
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
