Раскрыто состояние пострадавших при атаке БПЛА в Красногорске Волков: все пострадавшие при атаке дрона ВСУ в Красногорске в сознании

Все пятеро пострадавших при атаке беспилотника в Красногорске находятся в сознании, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Волков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Врачи делают все возможное, помощь оказывается в полном объеме. Все в сознании, за состоянием пациентов внимательно следят медики, — написал Волков.

Инцидент случился вечером 23 октября — в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв на 14-м этаже многоквартирного дома. По словам Воробьева, украинский беспилотник залетел прямо в квартиру. Среди пяти пострадавших есть ребенок.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что атаковавший многоквартирный дом в подмосковном Красногорске дрон мог быть запущен агентами ВСУ с территории Московского региона. По его словам, если в жилое строение попал БПЛА самолетного типа, то его ВСУ могли запустить с территории Украины.

Позже остановка на месте падения украинского беспилотника в Красногорске попала на видео. На снятых корреспондентом NEWS.ru кадрах можно увидеть серьезные повреждения конструкции здания, находящегося на бульваре Космонавтов, — в частности, выбитые окна. Также запечатлены осколки стекла и обломки фасада, разбросанные по придомовой территории.