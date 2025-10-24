Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 09:41

Генерал раскрыл, кто и откуда мог запустить дрон по квартире в Подмосковье

Генерал Липовой: дрон по Красногорску мог прилететь с территории Украины

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Атаковавший многоквартирный дом в подмосковном Красногорске БПЛА мог быть запущен агентами ВСУ с территории Московского региона, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. При этом, по его словам, если речь идет о беспилотнике самолетного типа, то он мог долететь с Украины.

Надо понять, какой это БПЛА. Если квадрокоптер, то, скорее всего, его собрали и запустили агенты ВСУ с территории Московской области, где они маскировались под беженцев. Если это был БПЛА самолетного типа, то, вероятно, он мог быть запущен ВСУ с территории Украины. У ВСУ сейчас есть дроны, преодолевающие до 1500 км, — добавил Липовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дом был атакован украинским БПЛА. По его словам, дрон залетел прямо в квартиру. Среди пяти пострадавших есть ребенок. Троих взрослых увезли в Красногорскую городскую больницу № 1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, а несовершеннолетнего поместили в Центр им. Рошаля с вывихом колена и легкими травмами голени.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь 24 октября перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над Ростовской и Брянской областями соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской.

БПЛА
дроны
Россия
ВСУ
Украина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог предупредила, кому опасно употреблять макароны
Губернатор раскрыл, кто выплатит семьям погибших в Копейске 120 млн рублей
Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Еще одна страна готова организовать саммит России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.