Генерал раскрыл, кто и откуда мог запустить дрон по квартире в Подмосковье Генерал Липовой: дрон по Красногорску мог прилететь с территории Украины

Атаковавший многоквартирный дом в подмосковном Красногорске БПЛА мог быть запущен агентами ВСУ с территории Московского региона, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. При этом, по его словам, если речь идет о беспилотнике самолетного типа, то он мог долететь с Украины.

Надо понять, какой это БПЛА. Если квадрокоптер, то, скорее всего, его собрали и запустили агенты ВСУ с территории Московской области, где они маскировались под беженцев. Если это был БПЛА самолетного типа, то, вероятно, он мог быть запущен ВСУ с территории Украины. У ВСУ сейчас есть дроны, преодолевающие до 1500 км, — добавил Липовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дом был атакован украинским БПЛА. По его словам, дрон залетел прямо в квартиру. Среди пяти пострадавших есть ребенок. Троих взрослых увезли в Красногорскую городскую больницу № 1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, а несовершеннолетнего поместили в Центр им. Рошаля с вывихом колена и легкими травмами голени.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь 24 октября перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над Ростовской и Брянской областями соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской.