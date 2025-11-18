В российском городе-миллионнике прогремел взрыв В Казани при взрыве в многоэтажке на улице Лукина погиб один человек

В Казани прогремел взрыв в многоквартирном доме на улице Лукина, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках». По его информации, в результате происшествия погиб один человек.

В материале говорится, что источником взрыва мог быть газовый котел в квартире пенсионерки. Канал пишет, что под окнами многоэтажки разбросаны вещи, в том числе детские, а на земле лежит накрытое тканью тело.

Ранее в Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На опубликованных кадрах можно увидеть яркую вспышку и пожар. По словам местных жителей, в воздухе после взрыва чувствуется химический запах. На месте инцидента работали 18 пожарных на четырех единицах техники.

До этого сообщалось, что в Тульской области мужчина открыл газовые конфорки на кухне и собирался устроить взрыв газа в жилом доме. Представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что пьяный россиянин сам позвонил в полицию и заявил о своем намерении. Наряд правоохранителей задержал злоумышленника.