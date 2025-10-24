Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:14

«Выносили на носилках»: очевидица об атаке БПЛА на жилой дом в Красногорске

NEWS.ru: мать с ребенком сильнее всех пострадали от атаки БПЛА на Красногорск

Медики мобильной бригады на выезде Медики мобильной бригады на выезде Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать с ребенком сильнее всех пострадали в результате атаки украинского БПЛА на жилую многоэтажку в Красногорске, рассказала NEWS.ru очевидица событий. По ее словам, налет произошел в 04:07. Она отметила, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Живу в этом доме [куда прилетел дрон ВСУ], к счастью, совсем в другом подъезде. Я проснулась в 04:07 утра от ужасного грохота. Посмотрела на улицу, увидела выбитые окна и дым, но пожара не было. Сразу поняла, что дрон влетел. Довольно быстро приехали пожарные и две скорые. Затем медики начали прибывать еще и еще. Люди начали эвакуироваться, нескольких выносили на носилках. [Сильнее всех] пострадала одна семья — мать и ребенок. В их квартиру и влетел дрон, — пояснила очевидица.

Она отметила, что другие жильцы получили менее тяжелые травмы. По словам свидетельницы, спасательные работы продолжались около полутора часов, после чего люди начали возвращаться домой.

Соседние квартиры [в результате прилета дрона ВСУ] тоже задело. Как я поняла, там жильцы не сильно пострадали. Кого-то забрали в больницу. Где-то через полтора часа, примерно в 05:30, все люди начали расходиться с улицы домой. Наш двор до сих пор в осколках стекла и частях фасада, — резюмировала очевидица.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что атаковавший жилую многоэтажку в подмосковном Красногорске дрон ВСУ мог долететь с Украины, прячась от радаров с помощью рельефа. По его словам, вероятно, БПЛА двигался на предельно малой высоте.

