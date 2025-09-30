Россиянам рассказали, как бороться с мешающим жить магазином у дома Эксперт по ЖКХ Бондарь: жалобу на магазин у дома можно подать в Роспотребнадзор

Роспотребнадзор окажет содействие в решении проблемы с магазином у дома, который создает неудобства, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в противном случае добиться закрытия торговой точки можно через суд.

Если вы столкнулись с подобными проблемами, начинать стоит с диалога. Можно составить письменную претензию на имя директора магазина и отправить заказным письмом через «Почту России». Если это не помогает, следует обращаться в надзорные органы. Основной ваш союзник — Роспотребнадзор. Его сотрудники уполномочены проводить замеры шума, проверять соблюдение санитарных норм и в случае нарушений выписывать предписания и штрафы до 20 тысяч рублей, — пояснил Бондарь.

Он добавил, что в случае повторных жалоб возможно даже временное прекращение деятельности предприятия на срок до 90 дней. Также он напомнил о существовании Жилищной инспекции и рекомендовал обращаться в прокуратуру, если другие инстанции бездействуют.

В самых крайних ситуациях можно добиваться закрытия магазина через суд. В таком случае важно доказать факт незаконного перевода помещения или систематического нарушения прав жильцов. Процесс сложный, но возможный. Главное — действовать сообща с другими соседями и фиксировать все нарушения, — заключил эксперт по ЖКХ.

Ранее Бондарь заявил, что граждане могут обратиться в прокуратуру, если коллекторы пытаются взыскать с них долги за коммунальные услуги. Он подчеркнул, что взыскание долгов за ЖКХ возможно только через суд и исключительно самими коммунальными службами, без участия коллекторских агентств.