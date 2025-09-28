Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:47

Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ

Эксперт ЖКУ Бондарь: при угрозе коллекторов по долгам ЖКХ можно обратиться в суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При попытке коллекторов взыскать с граждан долги за коммунальные услуги можно обратиться в прокуратуру, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что долги за ЖКХ могут взыскиваться только в судебном порядке самими коммунальными организациями, без привлечения коллекторских агентств. Это регламентируется принятым в 2019 году Федеральным законом № 214-ФЗ, добавил он.

Не стоит сразу вступать в конфликт, если коллекторы все же звонят. Можно спокойно и вежливо сообщить звонящему, что его действия нарушают упомянутые нормы закона. Будет нелишним зафиксировать разговор, например, с помощью аудиозаписи ― это может пригодиться в дальнейшем. Если навязчивые звонки или визиты продолжаются, у вас есть право обратиться за защитой. Основным надзорным органом в этой сфере является Федеральная служба судебных приставов (ФССП). При наличии угроз или другого серьезного давления имеет смысл написать заявление в Прокуратуру, ― объяснил Бондарь.

Эксперт по ЖКХ отметил, что ключевым моментом является пункт 18 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. В нем прямо указано, что управляющие компании, ТСЖ и поставщики ресурсов не имеют права передавать долги физлиц по квартплате каким-либо третьим лицам, включая коллекторов, пояснил он.

Основной статьей, по которой привлекают к ответственности за нарушения при взыскании долгов, является статья 14.57 КоАП РФ. Поскольку взыскание долгов по ЖКХ коллекторами полностью запрещено Жилищным кодексом, любая подобная попытка является незаконной и подпадает под действие этой статьи. Возможные штрафы по ней для юридических лиц от 200 тыс. до 2 млн рублей, для граждан ― от 50 до 500 тыс. рублей, ― отметил Бондарь.

Он подчеркнул, что таким коллекторам может грозить и уголовная ответственность по статье 172.4 УК РФ. По словам собеседника, она применяется, если действия коллекторов сопровождаются угрозами применения насилия или распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких. Наказание по этой статье значительно строже: возможно лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, резюмировал Бондарь.

Ранее стало известно, что мошенники начали активно связываться с россиянами, представляясь старшими по дому и запрашивая личные данные под предлогом нужд ЖКХ. Для этого аферисты используют телефонные звонки и сообщения в мессенджерах.

долги
коллекторы
суды
законы
Софья Якимова
С. Якимова
