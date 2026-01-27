В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд Вайдель: АдГ потребует от Киева компенсацию за помощь в случае победы на выборах

Правая партия «Альтернатива для Германии» в случае победы на выборах намерена потребовать от Украины €70 млрд, переданных Берлином в виде военной помощи, заявила во время политического конгресса партии в Мюльхайме лидер политсилы Алиса Вайдель. Она раскритиковала обсуждение возможного размещения военнослужащих бундесвера на территории Украины в случае прекращения огня, следует из опубликованного на YouTube-канале APT видео.