Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 16:12

Раскрыты подробности последнего дня экс-помощницы Гладкова перед смертью

Экс-помощница Гладкова скончалась на следующий день после смерти матери

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшая сотрудница администраций Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева ушла из жизни, прибыв в Астрахань для прощания с матерью, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу астраханской администрации. Женщина, которая долгое время боролась с болезнью, скончалась буквально за день до приезда дочери. Прощание с экс-помощницей губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова состоится 28 января.

Прощание состоится завтра (28 января. — NEWS.ru) в 11:00 в Покровском соборе. Похоронят Веру на Трусовском кладбище, — отметил представитель руководства города.

Гладков рассказал, что работал с Мангушевой почти четыре года. Глава региона охарактеризовал ее как яркого, умного и безгранично работоспособного человека. Он также вспомнил, как она помогала вывозить семьи из Журавлевки и Козинки и была рядом в самые тяжелые дни.

Ранее в Воронеже на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Цыганкова, сообщил мэр города Сергей Петрин. Во время войны она служила санитаркой в полевом госпитале, прошла боевой путь от Воронежской области до Праги, награждена за спасение сотен раненых бойцов.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
смерти
Астрахань
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тысяч раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Отец устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.