Раскрыты подробности последнего дня экс-помощницы Гладкова перед смертью

Бывшая сотрудница администраций Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева ушла из жизни, прибыв в Астрахань для прощания с матерью, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу астраханской администрации. Женщина, которая долгое время боролась с болезнью, скончалась буквально за день до приезда дочери. Прощание с экс-помощницей губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова состоится 28 января.

Прощание состоится завтра (28 января. — NEWS.ru) в 11:00 в Покровском соборе. Похоронят Веру на Трусовском кладбище, — отметил представитель руководства города.

Гладков рассказал, что работал с Мангушевой почти четыре года. Глава региона охарактеризовал ее как яркого, умного и безгранично работоспособного человека. Он также вспомнил, как она помогала вывозить семьи из Журавлевки и Козинки и была рядом в самые тяжелые дни.

