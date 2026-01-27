Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 01:08

Губернатор Белгородской области сообщил о смерти своей бывшей помощницы

Экс-помощница губернатора Белгородской области Мангушева скончалась в 38 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей бывшей помощницы Веры Мангушевой. В своем Telegram-канале он уточнил, что работал с ней почти четыре года.

Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой. Вера была моим помощником почти 4 года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции, — написал Гладков.

Губернатор охарактеризовал ее как яркого, умного и безгранично работоспособного человека. Он также вспомнил, как она помогала вывозить семьи из Журавлевки и Козинки и была рядом в самые тяжелые дни, включая события 30 декабря 2023 года.

Ранее в Воронеже на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Цыганкова, сообщил мэр города Сергей Петрин. Во время войны она служила санитаркой в полевом госпитале.

До этого Гладков заявил: Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, ушел из жизни последний глава Министерства оборонной промышленности СССР Борис Белоусов, сообщила пресс-служба Минпромторга. Ему был 91 год.

умершие
Вячеслав Гладков
Белгородская область
помощницы
