Губернатор Белгородской области сообщил о смерти своей бывшей помощницы Экс-помощница губернатора Белгородской области Мангушева скончалась в 38 лет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей бывшей помощницы Веры Мангушевой. В своем Telegram-канале он уточнил, что работал с ней почти четыре года.

Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой. Вера была моим помощником почти 4 года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции, — написал Гладков.

Губернатор охарактеризовал ее как яркого, умного и безгранично работоспособного человека. Он также вспомнил, как она помогала вывозить семьи из Журавлевки и Козинки и была рядом в самые тяжелые дни, включая события 30 декабря 2023 года.

