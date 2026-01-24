Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 19:05

Скончался последний министр оборонной промышленности СССР

Скончался последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов

Борис Белоусов Борис Белоусов Фото: Сергей Субботин/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Ушел из жизни последний глава Министерства оборонной промышленности СССР Борис Белоусов, передает пресс-служба Минпромторга. Ему был 91 год.

Был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также стал лауреатом Ленинской премии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Михайловича, — говорится в некрологе.

Белоусов начал карьеру старшим инженером и со временем возглавил партком Ижевского мотозавода. Затем работал заведующим отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС, после чего был назначен директором Ижевского механического завода.

В 1980 году занял пост заместителя министра оборонной промышленности СССР. Спустя семь лет возглавил Министерство машиностроения СССР, а в 1989–1991 годах руководил Министерством оборонной промышленности СССР.

Ранее стало известно о кончине режиссера, сценариста и продюсера Александра Олейникова. По предварительным данным, причиной смерти Олейникова стал оторвавшийся тромб. Источник рассказал, что смерть была внезапной. С 2001 года он являлся членом Академии российского телевидения. Олейников стал одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, где занимал должности от ведущего и продюсера до генерального продюсера и заместителя гендиректора.

смерти
соболезнования
похороны
прощания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА
Юнашев назвал самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Раскрыта дата нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби
Рябков рассказал об «анкориджских» настроениях на переговорах в Абу-Даби
Самая жесткая атака СВО, безжалостные удары по цехам БПЛА: что будет дальше
«Голова взрывается изнутри»: в США рассказали о секретном звуковом оружии
Вор с амнезией проник в дом ради трапезы и забыл там документы
Молодых украинских контрактников могут повторно мобилизовать в ВСУ
В МГУ в честь праздника разливали медовуху
Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%
«Раздраженный и дерганый»: Зеленский пережил срыв перед встречей в ОАЭ
Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу
Что такое пробиотики простыми словами и в чем их польза для организма
Орбан сравнил Гренландию с кубиком льда для виски Трампа
Орбан предложил Украине статус буферного государства
Снег и дожди в Афганистане унесли жизни 60 человек
Китай «сел на диету» без российских углеводов
Народный артист Андрей Соколов сообщил о семейной трагедии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.