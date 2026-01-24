Скончался последний министр оборонной промышленности СССР

Ушел из жизни последний глава Министерства оборонной промышленности СССР Борис Белоусов, передает пресс-служба Минпромторга. Ему был 91 год.

Был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также стал лауреатом Ленинской премии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Михайловича, — говорится в некрологе.

Белоусов начал карьеру старшим инженером и со временем возглавил партком Ижевского мотозавода. Затем работал заведующим отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС, после чего был назначен директором Ижевского механического завода.

В 1980 году занял пост заместителя министра оборонной промышленности СССР. Спустя семь лет возглавил Министерство машиностроения СССР, а в 1989–1991 годах руководил Министерством оборонной промышленности СССР.

