24 января 2026 в 12:49

Умер соведущий передачи «Вечерний Ургант»

Скончался режиссер Александр Олейников

Александр Олейников Александр Олейников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Умер режиссер, сценарист и продюсер Александр Олейников, который долгие годы проработал на российском телевидении, передает Первый канал. Ему было 60 лет.

Печальная новость. Не стало Александра Олейникова. <…> Создавал новые рейтинговые проекты. Его бесконечный талант ценили и за рубежом, приглашали на работу. Он провел за границей несколько лет, но вернулся — был предан своей стране. Много времени уделял студентам — делился опытом с будущими мастерами телевидения, — сказано в сообщении.

По информации РБК, смерть также подтвердили в окружении артиста. Его сын Максим рассказал, что отец умер ночью.

По предварительным данным, причиной смерти Олейникова стал оторвавшийся тромб. Источник рассказал, что смерть была внезапной.

Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет и почти сразу доказал, что это его призвание. С 2001 года он являлся членом Академии российского телевидения. В 1990-е стал одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, где занимал должности от ведущего и продюсера до генерального продюсера и заместителя гендиректора. В 2002 году он пришел на канал «Россия», где ему доверили руководить проектами «Доброе утро, Россия!» и «Вести+». В третьем сезоне Олейников был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».

