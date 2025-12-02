До Москвы добрался опоздавший на три часа скоростной поезд Пассажиры задержавшегося в Ленинградской области «Сапсана» добрались до Москвы

Пассажиры задержавшегося «Сапсана» прибыли в Москву на резервном составе, следует из данных онлайн-табло РЖД. Поезд достиг конечной точки маршрута в 03:55 по московскому времени, его задержка составила 185 минут.

Поезд № 785 «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан 1 декабря на участке между станциями Тосно и Ушаки. По расписанию он должен был отправиться из Петербурга в 20:50 и прибыть на Ленинградский вокзал Москвы в 00:50.

Проверку по факту данного инцидента проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. Специалисты проверяют исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также соблюдение прав пассажиров. В ночь на 2 декабря резервный поезд с пассажирами задержавшегося состава отправился со станции Ушаки в Ленинградской области по направлению к Москве.

Ранее на границе между Пермским краем и Свердловской областью были задержаны в движении не менее 14 железнодорожных составов. Причиной стало возгорание вагонов-цистерн, которое произошло на перегоне Шамары — Кордон. Среди задержанных поездов — составы № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк и № 78 Москва — Абакан.