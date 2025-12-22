Новый год-2026
Грузовой состав сошел с рельсов на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Житомирской области Украины ночью с рельсов сошел грузовой состав, а также локомотив пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Харьков — Ужгород, сообщили в пресс-службе железной дороги страны. Причины, приведшие к сходу составов с путей, в настоящее время устанавливаются.

Ранее два пассажирских поезда столкнулись в американском штате Нью-Джерси. Один из составов в результате аварии частично сошел с рельсов. Столкновение произошло на линии Montclair — Boonton к западу от станции Bay Street в городе Монтклер. В результате происшествия легкие травмы получили 17 человек.

До этого в Оренбургской области с железнодорожных путей сошли три вагона-цистерны, перевозившие пропан-бутан. Инцидент произошел вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги в ходе маневровых работ. В происшествии никто не пострадал, а движение поездов на самой станции не прерывалось.

Кроме того, на железнодорожном переезде в городе Кирове столкнулись тепловоз и автомобиль скорой медицинской помощи. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Баумана. Согласно данным полиции, в результате аварии пострадал фельдшер бригады скорой помощи.

