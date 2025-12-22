Новый год-2026
22 декабря 2025 в 12:10

Семилетний мальчик разбил голову о шуруп в детской зоне ресторана

Ребенок разбил голову в детской комнате Burger King в Ижевске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Ижевске семилетний ребенок разбил голову о шуруп в детской комнате ресторана быстрого питания Burger King, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел 21 декабря, мальчику потребовалась медицинская помощь.

Отец с сыном пришли в заведение, чтобы перекусить, во время ожидания заказа ребенок отправился играть в детскую комнату. По предварительным данным, во время игры в догонялки семилетний мальчик ударился головой о металлический шуруп, который не имел защитной накладки. В результате удара у ребенка началось кровотечение.

Отец самостоятельно доставил сына в медицинское учреждение. Врачи обработали рану, наложили повязку и поставили диагноз — поверхностная травма головы.

Ранее сообщалось, что в центре военно-патриотического воспитания на Сахалине произошел серьезный инцидент, в результате которого 16-летний подросток был экстренно госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, один из воспитанников ударил своего сверстника по голове металлическим ксилофоном. В результате удара у пострадавшего был диагностирован перелом костей черепа. В связи с тяжестью состояния и для предотвращения отека мозга врачи приняли решение ввести подростка в состояние медикаментозной комы.

