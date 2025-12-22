Семилетний мальчик разбил голову о шуруп в детской зоне ресторана Ребенок разбил голову в детской комнате Burger King в Ижевске

В Ижевске семилетний ребенок разбил голову о шуруп в детской комнате ресторана быстрого питания Burger King, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел 21 декабря, мальчику потребовалась медицинская помощь.

Отец с сыном пришли в заведение, чтобы перекусить, во время ожидания заказа ребенок отправился играть в детскую комнату. По предварительным данным, во время игры в догонялки семилетний мальчик ударился головой о металлический шуруп, который не имел защитной накладки. В результате удара у ребенка началось кровотечение.

Отец самостоятельно доставил сына в медицинское учреждение. Врачи обработали рану, наложили повязку и поставили диагноз — поверхностная травма головы.

