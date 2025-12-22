Новый год-2026
22 декабря 2025 в 07:04

На Сахалине школьнику проломили голову ксилофоном

Amur Mash: воспитанник лагеря попал в больницу Сахалина с переломом черепа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В центре военно-патриотического воспитания на Сахалине произошел серьезный инцидент, в результате которого 16-летний подросток был экстренно госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщил Telegram-канал Amur Mash. По предварительной информации, один из воспитанников ударил своего сверстника по голове металлическим ксилофоном.

В результате удара у пострадавшего был диагностирован перелом костей черепа. В связи с тяжестью состояния и для предотвращения отека мозга врачи приняли решение ввести подростка в состояние медикаментозной комы. Пациенту уже была проведена срочная хирургическая операция, направленная на устранение последствий травмы.

Его состояние остается тяжелым, за его здоровьем ведется постоянное наблюдение. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что профессионального тренера из Рыбинска Ярославской области, который ударил незнакомую девушку ногой в живот в продуктовом магазине, уволили. В пресс-службе крупной сети фитнес-залов подчеркнули, что руководство клуба не приемлет проявление насилия в любых формах.

