На Сахалине школьнику проломили голову ксилофоном Amur Mash: воспитанник лагеря попал в больницу Сахалина с переломом черепа

В центре военно-патриотического воспитания на Сахалине произошел серьезный инцидент, в результате которого 16-летний подросток был экстренно госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщил Telegram-канал Amur Mash. По предварительной информации, один из воспитанников ударил своего сверстника по голове металлическим ксилофоном.

В результате удара у пострадавшего был диагностирован перелом костей черепа. В связи с тяжестью состояния и для предотвращения отека мозга врачи приняли решение ввести подростка в состояние медикаментозной комы. Пациенту уже была проведена срочная хирургическая операция, направленная на устранение последствий травмы.

Его состояние остается тяжелым, за его здоровьем ведется постоянное наблюдение. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

