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16 июля 2025 в 16:22

В детском лагере под Иркутском произошла стрельба из-за вожатой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На острове Ольхон в детском лагере произошла стрельба, которую устроили взрослые, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяну Афанасьеву. По предварительным данным, конфликт двоих мужчин начался из-за вожатой.

Вожатая, чьи личные обстоятельства стали причиной происшествия, уволена. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами, в том числе по заявлению потерпевшего, — отметила Афанасьева.

Предполагается, что вожатая попросила знакомого заступиться за нее перед коллегой. Мужчина согласился и лично встретился с оппонентом. В какой-то момент ссора переросла в драку. Предположительно, у кого-то из них было с собой оружие. В ситуации начали разбираться надлежащие органы.

Ранее в детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области вожатые избили медика лагеря, который трогал девочек за интимные места. На поведение сотрудника пожаловались несколько детей.

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