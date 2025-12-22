Новый год-2026
22 декабря 2025 в 12:06

Главу департамента «КАВКАЗ.РФ» обвинили в получении взятки

СК РФ: глава департамента «КАВКАЗ.РФ» получил взятку в 2 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Следственный комитет РФ предъявил директору департамента маркетинга АО «КАВКАЗ.РФ» обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Также уголовное дело расследуется в отношении подрядной организации.

Согласно материалам дела, глава маркетингового подразделения компании «КАВКАЗ.РФ» узнал о планируемых культурных мероприятиях в круглогодичном курортном комплексе «Мамисон» в Северной Осетии. Несмотря на обязательность проведения тендера для выбора исполнителя работ, он воспользовался ситуацией и организовал незаконное обогащение.

Фигурант предложил генеральному директору подрядной организации оказать содействие в победе на конкурсе и в последующем заключении договора за взятку в размере 2 млн рублей, — сообщила она.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ полковника запаса Владимира Демчика. Суд признал его виновным в вымогательстве и получении взятки за покровительство в размере 1 млн рублей от бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

